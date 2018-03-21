Въезд в Украину запретили более 500 россиянам

В сообщении службы указано, что сотрудники предоставляют статистические данные о гражданах Российской Федерации, которым на 21.03.2018 запрещен въезд в Украину, - 538 человек.

Деятельность государственной пограничной службы Украины осуществляется в соответствии с законами, распоряжениями Президента Украины, постановлениями Кабинета Министров Украины, а также ратифицированными Верховной Радой Украины международными договорами Украины.

Правовую основу деятельности государственной пограничной службы Украины составляют такие законы Украины, как "О Государственной пограничной службе Украины" от 4 марта 2003 г., "О государственной границе Украины", "Об участии граждан в охране гражданского порядка и государственной границы" от 22 июня 2000 г.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на границе правительство РФ частично ограничило движение грузовиков из-за сбоя программного обеспечения, в результате чего сейчас фиксируется определенное накопление транспортных средств, которые двигаются на выезд из украинского государства.