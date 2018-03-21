07:45 21.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области на ряде трасс из-за непогоды ограничено движение грузовиков и маршруток

В Запорожской области из-за непогоды, которая бушует уже несколько дней, ограничено движение грузовиков и маршруток на ряде трасс государственного значения.

В Запорожской области на ряде трасс из-за непогоды ограничено движение грузовиков и маршруток

Запрет будет действовать до девяти утра среды, 21 марта. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайном ситуациям области, движение крупногабаритного и маршрутного транспорта ограничено на автомобильных дорогах государственного значения:

Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через горож Кременчуг) - Мариуполь, км 450+455 – км 474+193:

Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, км 308+489 – км 318 + 489 (от границ Днепропетровской области до Запорожья).

В вязи с чет спасатели ГосЧС региона предупреждают водителей об ухудшении погодных условий, поскольку по данным синоптиков в среду на дорогах гололедица, мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега. Спасатели просят владельцев машин воздержаться от поездок на большие расстояния автобусами и на личном автотранспорте. А также придерживаться правил дорожного движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с непогодой в Киеве могут вновь ввести ограничения на въезд грузового транспорта в столицу. Как сообщает во вторник, 20 марта, пресс-службы Киевской городской государственной администрации, вечером в случае необходимости соответствующие службы города оперативно примут решение. Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с ухудшением погодных условий может собраться на срочное совещание, - говорится в сообщении.


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