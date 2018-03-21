В Запорожье на заброшенном складе нашли тонны останков человеческих тел - ВИДЕО

В заброшенном здании были выбиты стекла и оно не охранялось. Вместе с тем тут находились использованные инструменты, биоматериалы, ампулы, бинты и образцы анализов. Все это тут находилось уже несколько месяцев.

Как сообщает журналисты ТСН, люди почуяли неприятный запах, который распространялся даже в минусовую температуру, и сообщили в полицию.

Уже на месте сотрудники Службы безопасности выяснили, что на складе хранилось четыре тонны мусора, среди которого – полторы тонны биоматериалов, оставшихся после операций, в том числе и из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. Также там были и использованные медицинские инструменты, оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.

По данным СБУ, территория склада принадлежит фирме, которая должна была вывозить отходы, однако не сделала этого. При этом в самой компании заверили, что отходы готовы вывезти на утилизацию, но перед Новым годом суд наложил арест на их имущество.

Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что на протяжении двух месяцев мы не подозреваемые, не обвиняемые, ни свидетели - мы никто - пояснил коммерческий директор Муниципальной экологической компании Владимир Андреев.

На данным момент суд уже отменил свое решение, и отходы начали вывозить. Компания пообещала до конца месяца очистить склад.

В то же время экологи заверили, что к весне в Запорожье стоит дать эпидемии, потому что останки были в свободном доступе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Во Львове в поле был найден замерзший труп мужчины. На человеческое тело наткнулись местные жители в селе Залужаны Городокского района. На место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть человека от переохлаждения.