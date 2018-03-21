В Закарпатской области запретили балаклавы

Отмечается, что для облегчения работы полиции, во время массовых мероприятий и полной защиты граждан. Должно быть обеспечено недопущение участия в них лиц в балаклавах, шлемах или с использованием других средств маскировки лица.

Кроме того, с профилактической целью полиции поручено идентифицировать таких людей с дальнейшей проверкой на причастность к совершению преступлений.

Как утверждает глава ОГА, такая ситуация приемлема и будет показывать лица тех украинцев, которые украинцы собираются на массовые мероприятия и прячут свои лица от других украинцев, прикрываясь при этом патриотическими лозунгами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Дарницком районе столицы задержали злоумышленника, который с электрошокером напал на прохожего. Как отмечается, в дежурную часть управления полиции в Дарницком районе поступило сообщение о разбойном нападении на киевлянина.