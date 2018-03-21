В Украине в среду - метели и гололедица

Ночью и утром в большинстве областей страны синоптики обещают снег, метель, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях - сильный снег. Днем в Украине местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 метров на секунду, в южных, центральных и восточных областях порывы могут досттгать 15-20 метров на секунду, а ночью в Приазовье местами 25-28 метров на секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве сегодня ночью и утром снег, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 6-8 градусов ниже нуля. Дневная температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

На западе Украины в среду местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составил 4-10 градусов мороза. Дневная температура воздуха будет колебаться от 3 градуса мороза до 3 градуса тепла.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью и утром снег, в Сумской области сильный снег, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составил 4-10 градусов мороза. Дневная температура воздуха будет колебаться от 3 градуса мороза до 3 градуса тепла.

В центре страны сегодня также ночью и утром местами сильный снег, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-9 холодных градусов. Днем столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 3 градусов.

На востоке Украины ночью и утром снег, в Харьковской области сильный снег, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 3-8 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров будут колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью снег, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза. Днем будет от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В Крыму сегодня днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градусов.

Народные приметы: в народе 21 марта отмечали день вербы - к этой дате она уже должна была распуститься: "Время вербе осеребриться". Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть - бытовые неполадки, ссоры, болезни.

В то же время с этим деревом связаны и весьма неприятные суеверия. Говорили, например: "Кто вербу посадит - сам на себя заступ готовит", - это означало, что человек умрет, когда из дерева можно будет вытесать лопату.

В этот день подмечали: если облака плывут по небу быстро и высоко - погода будет хорошей. Также говорили, что если будет метель, и снег ляжет на поля волнами - это к хорошему урожаю хлеба и овощей.