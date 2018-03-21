10:32 21.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В одесском аэропорту пассажиры десять часов просидели в самолете

В аэропорту Одессы сотню пассажиров, которые направлялись в Анкару, десять часов удерживали в самолете Boeing 737. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В одесском аэропорту пассажиры десять часов просидели в самолете

После того, как пассажиры прошли регистрацию и зашли на борт, поступило сообщение о минировании воздушного судна.

Позже пассажиров проинформировали о технических неисправностях, а затем о невозможности взлета из-за неблагоприятной погоды. Хотя другие самолеты покидали взлетную полосу.

Люди были заблокированы в самолете без воды и еды. В результате между пассажирами произошла драка. Все были очень возмущенные и не желали лететь в Турцию.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"самолет Великобритании пилотажной группы BAE HawkКоролевских Военно-воздушных сил Red Arrows рухнул на территории северного Уэльса. В даный момент сотрудники оборонного ведомства проводят тщательное расследование ситуации.


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