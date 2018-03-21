В Одессе врач задержан за взятку

Медик попался на взятке. Как сообщила пресс-служба СБУ, злоумышленник требовал от местного жителя две тысячи долларов, обещая ему за эти деньги содействие в беспрепятственном получении заключения судебно-психиатрической экспертизы.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение врачом одной тысячи американских долларов. Это была первая часть взятке, при получении второй части денег врач был задержан, - пояснили правоохранители, добавив, что против взяточника открыто уголовно дело.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области полиция задержала начальника юридического отдела одной из районных государственных администраций. Чиновник требовал от гражданина взятку в размере ста тысяч долларов.