06:00 21.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе врач задержан за взятку

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 20 марта, задержали врача-эксперта одного из профильных медицинских учреждений Одессы.

В Одессе врач задержан за взятку

Медик попался на взятке. Как сообщила пресс-служба СБУ, злоумышленник требовал от местного жителя две тысячи долларов, обещая ему за эти деньги содействие в беспрепятственном получении заключения судебно-психиатрической экспертизы.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение врачом одной тысячи американских долларов. Это была первая часть взятке, при получении второй части денег врач был задержан, - пояснили правоохранители, добавив, что против взяточника открыто уголовно дело.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области полиция задержала начальника юридического отдела одной из районных государственных администраций. Чиновник требовал от гражданина взятку в размере ста тысяч долларов.


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