Три тонны янтаря изъяли в Житомирской области

В сообщении указано, что во время проведения ряда обысков в областном центре и в населенных пунктах Олевского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили расфасованный по фракциям янтарь.

Этот камень, как добавили сотрудники СБУ, является так называемой "черной бухгалтерией" дельцов. Правоохранители также обнаружили средства для незаконной скупки и добычи "солнечного" камня.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении установленных правил охраны недр (ч.4 ст.240 УК Украины).

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Сотрудники Службы безопасности Украины "на горячем" поймали депутата Сумского городского совета взятки на получении денежной выгоды в размере 4500 долларов.