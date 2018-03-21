Пограничники задержали молдаванина, которого разыскивал Интерпол

В Одесской области в пункт пропуска "Староказачье" на въезд в Украину, прибыл гражданин Молдовы.

Как сообщает служба, во время соблюдения мер контроля отреагировала база данных Международной организации уголовной полиции.

Пограничникам Белгород-Днестровского отряда удалось выяснить, что этого гражданина разыскивали правоохранительные органы Франции с января 2017 года для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми. .

О факте обнаружения иностранного правонарушителя проинформировано Украинское бюро Интерпола в Киеве. Задержано мужчину 1987 года рождения. Молдованин передан сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", объявлен в розыск в Украине гражданин России Владимир Тюрин, который подозревается в организации убийства бывшего депутата российской Государственной думы Дениса Вороненкова.