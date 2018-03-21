12:15 21.03.2018 | Общество | Новости
100189156:test

Пограничники задержали молдаванина, которого разыскивал Интерпол

В Украине 20 марта сотрудники Государственной пограничной службы задержали гражданина Республики Молдова, пребывающего в розыске правоохранительными органами Франции в связи с обвинениями в торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Пограничники задержали молдаванина, которого разыскивал Интерпол

В Одесской области в пункт пропуска "Староказачье" на въезд в Украину, прибыл гражданин Молдовы.

Как сообщает служба, во время соблюдения мер контроля отреагировала база данных Международной организации уголовной полиции.

Пограничникам Белгород-Днестровского отряда удалось выяснить, что этого гражданина разыскивали правоохранительные органы Франции с января 2017 года для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми. .

О факте обнаружения иностранного правонарушителя проинформировано Украинское бюро Интерпола в Киеве. Задержано мужчину 1987 года рождения. Молдованин передан сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"объявлен в розыск в Украине гражданин России Владимир Тюрин, который подозревается в организации убийства бывшего депутата российской Государственной думы Дениса Вороненкова.


Поделиться
Читайте также:
 
Российский суд продлил арест украинцу Грибу - ФОТО Суд в Киеве продолжил заседание по делу о госизмене Януковича Доллар в обменниках в среду потерял 24 копейки В российской школе девочка открыла стрельбу по одноклассникам – ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив