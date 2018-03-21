Сущенко может быть освобожден в мае, - Фейгин

В мае он может быть и освобожден. Об этом в среду, 21 марта, в интервью "Радио Свобода" заявил адвокат украинца, которого незаконно удерживают в России, Марк Фейгин.

По словам адвоката, под влиянием международных посредников может состояться обмен Сущенко.

В деле - 12 томов дела. Это не такой большой объем, и, собственно говоря, четыре свидетеля, а главный свидетель обвинения - один. С другой стороны, я вижу, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении продолжаются, - рассказал он, добавив, что есть надежда, что все закончится успешно где-то в мае.

Напомним, предварительные слушания по делу арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко начнутся 27 марта в Московском городском суде.

Как сообщал УРА-Информ, Сущенко задержали в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки. В отношении Сущенко открыто уголовное дело по статье "шпионаж".