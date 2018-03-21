Стало известно, когда Ryanair выйдет на украинский рынок – ФОТО

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам Гройсмана, Ryanair и аэропорт "Борисполь" успешно завершили переговоры. Такие действия означают, что аэропорт вводит новую систему расценок.

Так, в результате достигнутых целей и переговоров перелеты для украинцев станут более доступными.

"До конца недели соглашение будет подписано", - добавил Гройсман.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", крупнейший европейский лоукостер Ryanair начнет полеты в Украину в 2018 году, в том числе благодаря новой системе скидок, которая действует в аэропорту "Борисполь" с 1 февраля.