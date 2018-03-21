Прокуратура Швейцарии обвинила трех немцев в промышленном шпионаже

Как выразили уверенность швейцарское надзорное ведомство, задержанные незаконно передавали немецким судебным органам, а также властям ФРГ внутренние банковские документы.

В обвиняемых числяться штутгартский адвокат и два бывших сотрудника одного из швейцарских банков. Теперь им грозит более трех лет тюремного заключения.

Своей вины граждане Германии не признают, заявляя, что все переданные ими властям и судам Германи материалы внесли значительный вклад в прояснение одного из последних крупнейших налоговых скандалов в Германии.

Как известно в Германии был скандал с так называемыми сделками Cum-ex, поясняет Die Zeit. В рамках реализации этой схемы банкиры, консультанты и адвокаты на протяжении десятилетий обманывали государство.Они подозревались в том, что возвраты с налога на доход с капитала, уплаченного один раз, оформляли неоднократно (именно такие сделки получили название Cum-ex).

В 2016 году в рамках этого производства в Германии были начаты расследования в отношении более 20 международных банков. Под подозрение попали JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC.

Налоговые потери от реализации этой схемы, по прошлогодним подсчетам экспертов, составили более €10 млрд.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по подозрению "в шпионаже" в оккупированном Крыму российские спецслужбы задержали гражданина Украины Константина Давыденко.