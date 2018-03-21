С Байконура запустили ракету Союз-ФГ с экипажем для МКС - ВИДЕО

Запуск с Гагаринского старта был успешным. В составе экипажа корабля члены длительной экспедиции МКС-55/56 – космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Как сообщает Роскосмос, на борту Международной космической станции их встретят россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

Корабль будет причаливать по двухсуточной схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 23 марта в 21:41 по киевскому времени.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, США намерены прекратить финансирование МКС к 2025 году. Это будет означать конец прямой федеральной поддержки орбитальной лаборатории. Но закрывать ее совсем администрация Дональда Трампа не намерена.