10:14 21.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100189141:labazovych

Пропуск грузовиков на границе Украины с РФ частично приостановлен

Правительство РФ частично ограничило движение грузовиков из-за сбоя программного обеспечения. В результате сейчас на границе фиксируется определенное накопление транспортных средств, которые двигаются на выезд из украинского государства.

Пропуск грузовиков на границе Украины с РФ частично приостановлен

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) находится 45 грузовиков, в пункте пропуска "Катериновка" (Сумская область) – 35.

"В пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов", – говорится в сообщении.

В данный момент ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через РФ.

Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь украинско-российскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луганской области  грузовой автомобиль столкнулся с локомотивом. К счастью, обошлось без пострадавших. 


Поделиться
Читайте также:
 
На Запорожье полицейский насмерть сбил пешехода Цуренко и Бондаренко провалили второй раунд Miami Open – ВИДЕО Нацбанк установил правила округления сумм при наличных расчетах Как в Сети отреагировали на арест бывшего президента Франции Николя Саркози
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив