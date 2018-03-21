Пропуск грузовиков на границе Украины с РФ частично приостановлен

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) находится 45 грузовиков, в пункте пропуска "Катериновка" (Сумская область) – 35.

"В пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов", – говорится в сообщении.

В данный момент ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через РФ.

Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь украинско-российскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луганской области грузовой автомобиль столкнулся с локомотивом. К счастью, обошлось без пострадавших.