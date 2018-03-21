Прокуратура задержала замглавы ВГА одного из городов Донбасса

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры сил антитеррористической операции.

По днным пресс-службы около девяти часов утра чиновник был задержан непосредственно после совершения преступления в своем кабинете.

Он получил взятку в сумме десять тысяч гривен, обещая за эти деньги поспособствовать в решение вопроса победы в конкурсе по аренде коммунального имущества прифронтового города.

При этом, по данным следователей, такую сумму он вымогал еще с октября 2017 и по сегодняшний день не отказался от своих намерений. Правоохранители изъяли деньги и начали проводить первоочередные следственные действия.

Теперь взяточнику будет предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса Украины Получение взятки.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

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Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 20 марта, задержали врача-эксперта одного из профильных медицинских учреждений Одессы. Медик попался на взятке. Как сообщила пресс-служба СБУ, злоумышленник требовал от местного жителя две тысячи долларов, обещая ему за эти деньги содействие в беспрепятственном получении заключения судебно-психиатрической экспертизы.