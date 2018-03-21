На Пасху украинцам позволят отдыхать три дня

Кабинет министров Украины своим постановлением определил с 7 по 9 апреля выходными днями. Вместе с тем, как сказано в правительственном издании "Урядовый курьер", в эти дни представители сферы здравоохранения и правоохранительных органов будут работать по индивидуальным графикам.

Также право на установление количества выходных для своих сотрудников оставляют за собой частные компании.

Напомним, в этом году Пасха приходится на первую неделю апреля, что считается очень ранней датой.

При этом многие европейские страны начинают праздновать Пасху со Страстной пятницы. В этот день никто не идет на работу в Австрии, Германии, Португалии, Эстонии, но понедельник в этих странах рабочий.

Четыре официальных выходных есть у жителей Черногории, а также в некоторых регионах Испании и Австралии.

На Кипре отдыхают и во вторник после Пасхи, а в Грузии начинают праздновать с Чистого четверга и заканчивают во вторник включительно.

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2018 году. Соответствующее распоряжение принято на в четверг, 11 января, на заседании правительства. Согласно принятому постановлению, для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий ряд рабочих дней перенесли.