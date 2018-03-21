Как в Сети отреагировали на арест бывшего президента Франции Николя Саркози

Об этом трубят зарубежные СМИ.

К примеру, в русскоязычных социальных сетях арест Саркози собрал наиболее яркие и характерны реакции.

"Вот дурак! Надо было оппозицию демократию уничтожить. И сидел бы президентом еше лет 30 и никто бы не посмел копаться", - написал Бейбут Рахимгалиев.

"Вот тебе и загнивающий Запад, там могут задержать и допросить кого угодно, так же как и в цивилизованной части Азии, не то что в "высокодуховной" России, где мало мальский чиновник сродни святому так как неприкасаем от и до, а народ безропотная серая масса, которая готова поклонятся даже самому ничтожному чиновнику и боярину", - написал", - добавил некий Gocha Chakhidze.

В свою очередь украинская журналистка Татьяна Высоцкая отметила, что в ее стране сознательно слабо выписано избирательное законодательство относительно нарушений во время избирательного процесса. Кроме того, эти нормы вообще не выполняются, и никогда в истории независимости никто не был наказан за нарушение закона на выборах.

"Здесь, мне кажется, дело чести, чтобы при президенте-русофобе Макроне был вынесен приговор Саркози, который опрометчиво расбрасывался заявлениями, что "Крым нельзя упрекать за то, что он выбрал Россию", "у нас, Франции, с Россией общая цивилизация", "я думаю, что нужно снять санкции, у нас достаточно проблем, самый сильный должен протянуть руку первым, самый сильный – это Путин" и т. д.", – считает политический обозреватель Алексей Минаков.

Добавим, что уголовное дело против Саркози о финансировании Ливией его избирательной кампании 2007 года было открыто еще в 2012 году, но потом приостановлено. Делу вновь дали ход в феврале 2017 года. Двое ключевых подозреваемых уже дали показания о том, что миллионы евро наличными были перевезены из Триполи в Париж в 2007 году и переданы предвыборному штабу кандидата, сообщает газета Le Monde.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Саркози на данный момент находится под стражей в полиции.