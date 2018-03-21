15:50 21.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин запретил оформление паспорта в виде книжки

Кабинет Министров Украины на очередном заседании 21 марта, принял постановление о запрете оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки. Об этом сообщает сайт ведомства.

Кабмин запретил оформление паспорта в виде книжки

Изменения внесены в постановление Кабмина "Об утверждении образца бланка, технического описания и порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины" №302 от 25 марта 2015 года.

Исключено положение, предусматривающее, что до завершения работы по обеспечению в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки, паспорт гражданина Украины может оформляться с использованием бланка паспорта гражданина в форме книжки.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, такое решение принимается, так как подразделения Миграционной службы в полном объеме обеспечены материально-техническими ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта в форме ID-карточки.

По данным Министерства внутренних дел, разработавшего проект постановления, на 13 февраля 2018 года оформлено 1 542 538 паспортов граждан Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на сегодняшний день украинский паспорт занимает 91-ое место в рейтинге наиболее желанных заграничных документов. Об этом передает Nomad Capitalist.


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