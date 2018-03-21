02:00 21.03.2018 | Общество | Новости
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Юнкер поздравил Путина с победой на выборах – ФОТО

Глава Еврокомисси Жан-Клод Юнкер, поздравляя президента РФ Владимира Путина, заявил, что позитивные отношения между Европейским союзом и Россией имеют решающее значение для безопасности Европы.

Юнкер поздравил Путина с победой на выборах – ФОТО

Соответствующее поздравительное письмо он опубликовал на своей странице в Twitter.

Юнкер утверждает, что странам ЕС и России нужно сохранять позитивные отношения, так как они имеют решающее значение для безопасности европейского континента.

"Наша цель должна состоять в том, чтобы восстановить совместный общеевропейский порядок безопасности", – добавил глава Еврокомиссии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Польши Анджей Дуда отправлять поздравления в адрес президента России Владимира Путина по случаю победы на выборах не намерен По мнению президента, сейчас не подходящий момент для поздравлений.


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