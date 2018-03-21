Юнкер поздравил Путина с победой на выборах – ФОТО

Соответствующее поздравительное письмо он опубликовал на своей странице в Twitter.

Юнкер утверждает, что странам ЕС и России нужно сохранять позитивные отношения, так как они имеют решающее значение для безопасности европейского континента.

"Наша цель должна состоять в том, чтобы восстановить совместный общеевропейский порядок безопасности", – добавил глава Еврокомиссии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Польши Анджей Дуда отправлять поздравления в адрес президента России Владимира Путина по случаю победы на выборах не намерен По мнению президента, сейчас не подходящий момент для поздравлений.