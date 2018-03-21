Из-за непогоды в Украине обесточенными остаются 18 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, обесточены полностью две области и 18 населенных пунктов. Наиболее пострадала Николаевская область, там 11 сел и поселков полностью без света. Также не менее похожая ситуация в Донецкой области, там всего семь н.п обесточены.

Известно, что движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено, а подразделения ГСЧС за сутки отбуксировали 169 автомобилей. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в связи со значительным ухудшением погодных условий в Одесской области отменили целый ряд автобусных рейсов. Автобусы не выехали в Херсон, Очаков, Каховку, Килию, Запорожье, Харьков, Тульчин и Балту.