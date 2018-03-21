08:58 21.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из-за непогоды в Украине обесточенными остаются 18 населенных пунктов

В результате сильных порывов ветра и снегопадов по состоянию на утро среды, 21 марта, без света остаются 18 населенных пунктов.

Из-за непогоды в Украине обесточенными остаются 18 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.  

Как отмечается, обесточены полностью две области и 18 населенных пунктов. Наиболее пострадала Николаевская область, там 11 сел и поселков полностью без света. Также не менее похожая ситуация в Донецкой области, там всего семь н.п обесточены.

Известно, что движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено, а подразделения ГСЧС за сутки отбуксировали 169 автомобилей. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в связи со значительным ухудшением погодных условий в Одесской области отменили целый ряд автобусных рейсов. Автобусы не выехали в Херсон, Очаков, Каховку, Килию, Запорожье, Харьков, Тульчин и Балту.


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