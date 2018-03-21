13:50 21.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гройсман пообещал масштабно отремонтировать дороги в этом году

Работы, которые будут проводить по ремонту украинских дорог в 2018 году, станут самыми масштабными за всю историю независимости государства. Об этом на заседании правительства сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Гройсман пообещал масштабно отремонтировать дороги в этом году

Как заявил о восстановлении украинских дорог премьер-министр, в этом году работы будут наиболее громадными и доскональными за все время независимости Украины.

Гройсман также уточнил, что в 2018 году воостановительные работы по улучшению качества украинских асфальтированных дорог будет происходить по трем направлениям, а именно непосредственно сам ремонт дорог, контроль его качества (некачественный прошлогодний ремонт его исполнители будут переделывать за собственные средства и их не допустят к выполнению ремонта этого года), а также весовой контроль.

По словам Гройсмана на местные дороги в этом году также будет выделено и направлено больше материальных денежных средств.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", участники австралийской компании Strabag AG помогают в развитии и улучшении дорожной инфраструктуры Киева.


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