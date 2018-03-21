Гройсман пообещал масштабно отремонтировать дороги в этом году

Как заявил о восстановлении украинских дорог премьер-министр, в этом году работы будут наиболее громадными и доскональными за все время независимости Украины.

Гройсман также уточнил, что в 2018 году воостановительные работы по улучшению качества украинских асфальтированных дорог будет происходить по трем направлениям, а именно непосредственно сам ремонт дорог, контроль его качества (некачественный прошлогодний ремонт его исполнители будут переделывать за собственные средства и их не допустят к выполнению ремонта этого года), а также весовой контроль.

По словам Гройсмана на местные дороги в этом году также будет выделено и направлено больше материальных денежных средств.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", участники австралийской компании Strabag AG помогают в развитии и улучшении дорожной инфраструктуры Киева.