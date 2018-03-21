Где дать объявление о поиске работы

Интенсифицируем процесс

Что нужно предпринять, чтобы процесс трудоустройства сдвинулся с мертвой точки?

Пересмотрите свое резюме (СV). Возможно, рекрутеров отпугивают ошибки, опечатки, уровень ваших ожиданий по зарплате. Не исключено, что их не устраивает ваша квалификация или не впечатляют достижения на предыдущем месте.

Откорректируйте свое СV так, чтобы оно представляло вас наилучшим образом. При необходимости обратитесь за помощью к знакомому специалисту по кадрам.

Приведя в порядок резюме, разместите его на ресурсах, которые заслуживают доверия. Одним из них является кадровый портал HeadHunter. Благодаря ему тысячи соискателей ежегодно находят работу в 27 сферах занятости.

Айтишники, продажники, управленцы

Одесская область входит в пятерку регионов, где новые вакансии появляются каждый день. Поэтому кандидаты могут трудоустроиться в короткие сроки. Особенно высоки шансы у:

- специалистов в сфере высоких технологий;

- менеджеров по продажам;

- производственников-управленцев.

Если у вас нет опыта работы, поможет раздел "Административный персонал". Почти половина представленных там вакансий подойдет для новичков. Иная ситуация в сфере IT и телекоммуникаций: там работодатели ждут претендентов со стажем не менее 3 лет.

Используем все возможности

Чтобы найти подходящую вакансию в Одессе, пройдите по ссылке odessa.hh.ua/ и ознакомьтесь с предложениями и требованиями работодателей. Разошлите свое резюме в заинтересовавшие организации и ждите приглашения на собеседование.

Чтобы надолго не засидеться в безработных, используйте все возможные способы поиска работы. Кроме hh.ua могут помочь другие респектабельные рекрутинговые сайты.

Не пренебрегайте соцсетями. Общайтесь на форумах коллег или единомышленников. Если вы являетесь обладателем творческой профессии, создайте собственный сайт. Прорекламируйте там себя и объявите, что ищете работу.

Расскажите о своей ситуации максимальному количеству родных, знакомых или коллег. Возможно, подходящую работу помогут отыскать бывшие сотрудники или даже начальство.

У кого больше шансов быстро трудоустроиться?

При поиске перспективного рабочего места многое определяется вашими профессиональными и личностными качествами. Больше шансов быстро и удачно трудоустроиться у тех, кто:

- грамотен и высококвалифицирован;

- ответственен;

- трудоспособен;

- обучаем;

- коммуникабелен;

- целеустремлен.

Будьте настойчивы и оптимистичны в своих поисках. Тогда они обязательно увенчаются успехом.