ФГИ не имел оснований отменять аукцион по продаже акций "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" - адвокат

Так, снованиями для прекращения аукциона могут быть - отсутствие спроса на объект продажи в течение длительного времени, окончания срока действия акта оценки пакета акций и окончание срока размещения акций в соответствии с планом размещения акций акционерного общества.

Ни одного из оснований в данном случае не было. Фактически, фонд проигнорировал положение, которое определяет порядок приватизации.

Первый заместитель Председателя Правления ПАО "Украинская биржа" Евгений Комиссаров сообщил редакции, что в конце дня в понедельник, 19 марта 2018 года биржу ознакомили с приказом ФДМУ №421 от 19.03.2018, на основании которого аукцион был отменен.

Ранее сообщалось, что из-за отмены запланированых на 20 и 30 марта аукционов, госбюджет потеряет более 200 млн грн от продажи "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго", т.к. по новому закону о приватизации ФГИ сможет выручить 49 млн. грн. вместо запланированных 265 млн.

7 марта вступил в силу новый закон о приватизацииhttp://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2269-19). Согласно статье 22 закона, стартовая цена объекта малой приватизации (объект малой приватизации – стоимостью до 250 млн. грн) определяется аукционной комиссией на уровне балансовой стоимости объекта. Это означает, что 152 млн. акций "Одессаоблэнерго" будут оценены по номиналу – 0,25 грн. и выставлены на торги за 38 млн. грн. (https://smida.gov.ua/db/participant/00131713). А акции "Сумыоблэнерго" на старте будут стоить 11 млн. грн. В результате такого решения только от продажи "Одессаоблэнерго" государственный бюджет может недополучить 206 млн. грн. поскольку еще в конце февраля ФГИ объявил о выставлении на продажу на биржевых торгах 25% акций "Одессаоблэнерго" по стартовой цене 149,081 млн грн и "Сумыоблэнерго" за 106,275 млн грн. "Украинская биржа" уже успела получить от претендентов на блокпакет акций "Одессаоблэнерго" необходимые для участия в аукционе гарантийные взносы.

16 марта ФГИ опубликовал список главных объектов приватизации в 2018 году. В списке – семь энергетических компанийhttp://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/3732102-fgiu-opublikoval-spisok-glavnykh-obektov-privatizatsii-v-2018-godu.htm).

Напомним, нынешний глава ФГИ Виталий Трубаров подозревается в причастности к незаконной приватизации части здания Минагрополитики (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=844294909103019&set=a.139021569630360.1073741834.100005675529100&type=3&theater

Источник: КорреспонденТ.net