Этой весной на службу в армию призовут более 15 тыс. человек

Отмечается, что общей численностью призовут 15 190 человек, из которых в Национальную гвардию направят четыре тыс., в Вооруженные силы - почти девять тыс. человек.

Известно, что в Киеве планируется призвать 563 юноши. Также максимальное количество призывников около 1520 планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное - в Закарпатской 255 человек.

Расходы на проведение призыва составят 54 944 294 гривны.

При этом указано, что объем расходов на 1 призывника составит 3617 гривен 13 копеек, из которых 3524 гривны пойдут на выплату денежной помощи призывнику.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на подготовку и обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины в прошлом было потрачено более 500 млн грн.