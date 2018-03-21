13:31 21.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Этой весной на службу в армию призовут более 15 тыс. человек

На срочную военную службу в апреле – мае 2018 года планируют призвать около 15 тыс. человек. Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 21 марта, на заседании.

Этой весной на службу в армию призовут более 15 тыс. человек

Отмечается, что общей численностью призовут 15 190 человек, из которых в Национальную гвардию направят четыре тыс., в Вооруженные силы - почти девять тыс. человек.

Известно, что в Киеве планируется призвать 563 юноши. Также максимальное количество призывников около 1520 планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное - в Закарпатской 255 человек.

Расходы на проведение призыва составят 54 944 294 гривны.

При этом указано, что объем расходов на 1 призывника составит 3617 гривен 13 копеек, из которых 3524 гривны пойдут на выплату денежной помощи призывнику.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на подготовку и обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины в прошлом было потрачено более 500 млн грн.


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