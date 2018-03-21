ДТП в Харькове: Суд продолжит заседание 2 апреля

Об этом сообщают украинские СМИ.

Согласно недавно полученным сведениям, сегодняшнее судебное заседание по делу, во время которого дал показания свидетель ДТП Роман Пятелин, закончилось.

"Слушание продолжится 2 апреля в 14:00", - говорится в сообщении.

Отметим, что Роман Пятелин является первым свидетелем из 15 от стороны обвинения.

Кстати, на сегодняшний день обвиняемая Елена Зайцева признала свою вину и гражданские иски, заявленные потерпевшими. Она также согласилась давать показания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Елена Зайцева пообещала больше никогда в жизни не садиться за руль. При этом она рассказала, почему не справилась с управлением своей машиной. По ее словам, после того, как Volkswagen протаранил ее автомобиль, машину наклонило набок, перевернуло, а она сама перелетела на пассажирское сидение.