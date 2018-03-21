15:30 21.03.2018 | Общество | Новости
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Российский артист попал в базу "Миротворца"

Российский комедийный актер и сценарист Семен Слепаков попал в базу "Миротворца". Об этом сообщает сайт базы "Миротворец".

Российский артист попал в базу

Как указано в опубликованной заметке, Семен Слепаков сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения на оккупированный Россией Крым, а также сообщается, что он занимался там незаконной концертной деятельностью.

Также до этого сообщалось, что за незаконное посещение аннексированного Крыма в 2014 году в базу сайта "Миротворец" попала кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

Центр "Миротворец" является неправительственной организацией, занимающейся "исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", депутат Верховной рады, Герой Украины Надежда Савченко попала в базу данных сайта "Миротворец", по обвинению предательства родины.


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