Аброськин мечтает возглавить новосозданный аналог ГУБОПа

"Управление уголовного анализа", по сути, будет выполнять работу ранее расформированного ГУБОПа. Предварительно, окончательное формирование структуры планируют завершить до конца текущего года, но уже сегодня в Нацполиции сообщили, что бороться с оргпреступностью намерены при поддержке ООН.

Как сообщили источники в НПУ, возглавить новое Управление уголовного анализа намерен действующий первый зам Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он собственно и стал инициатором возрождения ГУБОПа, который Аваков расформировал.

Если помните, то на такой шаг министр пошел потому, что ГУБОП у нас не боролся с ОПГ, а возглавлял их, "крышевал" все преступные группировки и схемы по всей стране.

Видимо, теперь Аброськин мечтает вернуть все на круги своя. У него, кстати, есть теснее личные связи в криминальном мире, и крымском и российском, - рассказал наш собеседник.

Насколько вероятно назначение Аброськина главой Управление уголовного анализа официально в Нацполиции пока не комментируют, но сообщили, что на эту должность будет объявлен конкурс.

Однако, в случае проведения независимого конкурсного отбора, Аброськин возглавить эту структуру уже не сможет. Причин несколько.

Во-первых, против него есть открытые уголовные дела, во-вторых, он давал присягу оккупантам Крыма, где проработал после аннексии полуострова еще 2 месяца, и, в-третьих, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверят Аброськина на предмет незаконного обогащения.

Проверка НАПК была начата после сообщений в СМИ, о том, что правоохранитель не задекларировал данных о недвижимом имуществе: не указал где и на каких правах проживает. Более того, за последние 3 года, он увеличил свои денежные сбережения в 40 раз, работая при этом, только на государственной службе.

Добавим, что во время работы Аброськина в Донецкой области, волонтеры и ветераны АТО обвиняли его в "крышевании" контрабанды наркотиков и суррогатного алкоголя через линию разграничение в обе стороны.

Источнversii.com