20:59 21.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аброськин мечтает возглавить новосозданный аналог ГУБОПа

Вчера в Нацполиции завили, о том, что создали новый орган, в обязанности которого войдет борьба с преступными группировками.

Аброськин мечтает возглавить новосозданный аналог ГУБОПа

"Управление уголовного анализа", по сути, будет выполнять работу ранее расформированного ГУБОПа. Предварительно, окончательное формирование структуры планируют завершить до конца текущего года, но уже сегодня в Нацполиции сообщили, что бороться с оргпреступностью намерены при поддержке ООН.

Как сообщили источники в НПУ, возглавить новое Управление уголовного анализа намерен действующий первый зам Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он собственно и стал инициатором возрождения ГУБОПа, который Аваков расформировал.

Если помните, то на такой шаг министр пошел потому, что ГУБОП у нас не боролся с ОПГ, а возглавлял их, "крышевал" все преступные группировки и схемы по всей стране.

Видимо, теперь Аброськин мечтает вернуть все на круги своя. У него, кстати, есть теснее личные связи в криминальном мире, и крымском и российском, - рассказал наш собеседник.

Насколько вероятно назначение Аброськина главой Управление уголовного анализа официально в Нацполиции пока не комментируют, но сообщили, что на эту должность будет объявлен конкурс.

Однако, в случае проведения независимого конкурсного отбора, Аброськин возглавить эту структуру уже не сможет. Причин несколько.

Во-первых, против него есть открытые уголовные дела, во-вторых, он давал присягу оккупантам Крыма, где проработал после аннексии полуострова еще 2 месяца, и, в-третьих, Национальное агентство по предупреждению коррупции проверят Аброськина на предмет незаконного обогащения.

Проверка НАПК была начата после сообщений в СМИ, о том, что правоохранитель не задекларировал данных о недвижимом имуществе: не указал где и на каких правах проживает. Более того, за последние 3 года, он увеличил свои денежные сбережения в 40 раз, работая при этом, только на государственной службе.

Добавим, что во время работы Аброськина в Донецкой области, волонтеры и ветераны АТО обвиняли его в "крышевании" контрабанды наркотиков и суррогатного алкоголя через линию разграничение в обе стороны.

Источнversii.com


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