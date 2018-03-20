05:00 20.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Закарпатье атакуют вирусы: за неделю грипп и простуду подхватило более 5 тыс. человек

В Закарпатской области на прошлой неделе с симптомами острой респираторной инфекции в учреждения здравоохранения области обратились 5 640 человек. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской обласной государственной администрации.

Закарпатье атакуют вирусы: за неделю грипп и простуду подхватило более 5 тыс. человек

Среди лиц, обратившихся за медицинской помощью - 3 665 детей в возрасте до 17 лет (65% от всех заболевших - на уровне предыдущей недели).

Наиболее высокие показатели заболеваемости среди детей в возрасте 15-17 лет, хотя в структуре заболевших детей преобладает группа 5-14 лет - 53%. 

Интенсивный показатель заболеваемости превышает определенный эпидемический порог на 10%.

Также превышены эпидемические пороги в Виноградовском, Тячевском, Хустском, Мукачевском районах и г. Мукачево.

Как отмечает пресс-служба, вирусов гриппа в лабораторно обследованных лиц не выявлено - подтверждена циркуляция адено, РС-вирусов, вирусов парагриппа. Летальных случаев гриппа не зарегистрировано. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Министерство здравоохранения отменило Книгу записи вызовов врачей на дом и теперь  пациент и врач могут общаться напрямую.


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