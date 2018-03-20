Во вторник Украину накроет новый циклон

В большинстве областей сегодня, начиная с юго-запада, вновь синоптики обещают снегопады и метели. На юге где температура воздуха теплее - мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега. Сложными также будут погодные условия в Одессе и Одесской области.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров на секунду. Температура воздуха днем ожидается от 2 до 7 градусов мороза.

В Киеве сегодня облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня ожидается снег, который будет идти до самого вечера, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 10-12 градусов мороза. Днем будет от 4 до 6 градусов ниже нуля.

На западе Украины ночью небольшой снег, днем снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-9 холодных градусов. Дневная температура воздуха составит 1-7 градусов со знаком минус.

На севере страны во вторник ночью без осадков, днем снег, в Киевской и Житомирской областях умеренный снег, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха опустится до минус 9-14 градусов, в Черниговской и Сумской областях до 13-18 градусов. Днем будет от 2 до 8 градусов мороза.

В центре Украины ночью без осадков, только в Винницкой области небольшой снег, днем снег, местами сильный, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 8-14 градусов ниже нуля. Дневная температура воздуха составит 0-7 градусов мороза.

На востоке страны ночью без осадков, днем снег, местами сильный, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит 3-10 холодных градусов. Дневная температура воздуха будет колебаться от плюс 3 до минус 5 градусов.

На юге Украины ночью без осадков, только в Одесской области небольшой снег, днем мокрый снег с дождем, в Одесской и Николаевской областях сильные осадки, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит 3-8 холодных градусов. Дневная температура воздуха будет колебаться от минус 4 до плюс 4 градусов.

В Крыму этой ночью без осадков, днем дождь. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-16 градусов.

Народный прогноз: 20 марта отмечается день памяти святого мученика Василия, епископа Херсонского Таврического. Устанавливается уже теплая погода, но холода не спешат отступать: "С крыш капает, а за нос цапает", днем весенняя капель, а к вечеру может наступить мороз.