20:05 20.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине синоптики объявили штормовое предупреждение

Из-за непогоды, которая обрушилась на Украину, до конца суток вторника, 20 марта, синоптики объявили штормовое предупреждение.

В Украине синоптики объявили штормовое предупреждение

По данным Укргидрометцентра в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях начинается сильный снег, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях - гололед. Как сообщает пресс-служба предприятия "Укравтодор", ссылаясь на информацию синоптиков, в среду, 21 марта, а также этой ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег и метели.

В южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 метров на секунду, а на Приазовье местами могут достигать 25-28 метров на секунду. На дорогах страны гололедица.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики предупреждают, что у украинских Карпатах сохраняется уровень серьезной снеголавинной угрозы. 20 марта из-за обильного снегопада в Карпатах продолжает сохраняться внушительный третий уровень опасности схода лавин.


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