В Украине продолжается вспышка кори

Как отмечают сотрудники Минздрава, с середины прошлого месяца наблюдалось плавное снижение новых случаев болезни.

В то же время не нужно забывать, что острый инфекционный вирус продолжает гулять по территории страны.

В сообщении министерства также указнао, что согласно с оперативными данным Центра общественного здоровья Министерства здравохранения Украины, за одиннадцатую неделю 2018 года корью заболел 701 человек. В колличестве заболевших 260 взрослых и 441 ребенок.

В общем, в течении одиннадцати недель 2018 года корью заболели 7752 человека - 2687 взрослых и 5065 детей. Из них госпитализированы 5352 человек.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Ужгороде из-за кори на карантин закрывают детский сад.