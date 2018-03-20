В Украине обесточенными остаются четыре населенных пункта

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в двух областях страны продолжаются ремонтные работы. На данный момент ремонтники восстанавливают электроснабжение в двух поселках Донецкой области и двух - Луганской области.

При этом в ГосЧС подчеркнули, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Сегодня с утра на расчистке снега работают 1310 единиц техники и 2616 человек, в том числе от Укравтодора 1449 единиц техники и 1846 человек и от ГосЧС 195 единиц техники и 770 человек.

За последние сутки спасателям удалось отбуксировать 686 автомобилей и оказать помощь 1032 гражданам, - заверили в ведомстве.

Тут также отметили, что в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а морские торговые порты и аэропорты работают в штатном режиме.

Напомним, как сообщаУРА-Информ, во вторник, 20 марта, Украине накроет новый циклон. В большинстве областей сегодня, начиная с юго-запада, вновь синоптики обещают снегопады и метели. На юге где температура воздуха теплее - мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега. Сложными также будут погодные условия в Одессе и Одесской области. Ветер северо-восточный, 7-12 метров на секунду. Температура воздуха днем ожидается от 2 до 7 градусов мороза.