17:38 20.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области отменили автобусные рейсы из-за плохой погоды

В связи со значительным ухудшением погодных условий в Одесской области отменили целый ряд автобусных рейсов. Об этом сообщили диспетчеры Международного автовокзала "Одесса".

В Одесской области отменили автобусные рейсы из-за плохой погоды

Автобусы не выехали в Херсон, Очаков, Каховку, Килию, Запорожье, Харьков, Тульчин и Балту.

Погода внесла коррективы и в расписание вечерних рейсов.

В часности, также были отменены рейсы в Южный, Теплодар, Ананьев, Килию, Ивановку, Саврань, Ширяево, Песчаная, Кучкуватое, Староказачье, Бородино, Ладыжин, Долинское и другие районные центры.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", жители села Бобрица в Киево-Святошинском районе пострадали от перепадов температуры. Все подворье и улицы залито водой больше чем на метр.


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