В Одесской области отменили автобусные рейсы из-за плохой погоды

Автобусы не выехали в Херсон, Очаков, Каховку, Килию, Запорожье, Харьков, Тульчин и Балту.

Погода внесла коррективы и в расписание вечерних рейсов.

В часности, также были отменены рейсы в Южный, Теплодар, Ананьев, Килию, Ивановку, Саврань, Ширяево, Песчаная, Кучкуватое, Староказачье, Бородино, Ладыжин, Долинское и другие районные центры.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", жители села Бобрица в Киево-Святошинском районе пострадали от перепадов температуры. Все подворье и улицы залито водой больше чем на метр.