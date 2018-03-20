08:15 20.03.2018 | Общество | Новости
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В Иране произошло сильное землетрясение

В понедельник поздно вечером, 19 марта, на юго-западе Ирана произошло сильное землетрясение.

В Иране произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 5,0 баллов по шкале Рихтера. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки были зафиксированы в 17 километрах к северо-западу от города Бехбехан. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на северо-востоке Индии 7 января, произошло землетрясение. Его магнитуда зафиксирована на уровне 5,5 баллов по шкале Рихтера. Сообщений о травмах или повреждении не поступало.


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