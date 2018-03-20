16:15 20.03.2018 | Общество | Новости
100189088:test

Угрозы блокировки останутся тщетными, как заявил основатель Telegram

Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не поддастся на угрозы блокировки подконтрольного компании мессенджера. Об этом он сообщил на своей странице в сети Twitter.

 

Угрозы блокировки останутся тщетными, как заявил основатель Telegram

В сообщении указано, что угрозы заблокировать Telegram, если не будут выданы частные данные его пользователей, не принесут плодов. Telegram помнит про неприкосновенность частной жизни.

Основатель мессенджера заверил, что его компания продолжит отстаивать права своих пользователей на свободу и конфиденциальность переписки.

Как известно, ранее Роскомнадзор дал 15 суток на передачу ФСБ ключей дешифровки.
Комментируя это решение, Дуров заявил, что требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram нарушают конституционное право россиян на тайну переписки.
Напомним, как ранее сообщал "Ура-Информ", основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сумел найти 850 млн долларов инвестиций для создания виртуальной валюты. 


Поделиться
Читайте также:
 
Юнкер поздравил Путина с победой на выборах – ФОТО Прокуратура вызывает Януковича из Ростова-на-Дону В Киеве появиться памятник гривне Новым лауреатом Абелевской премии стал канадский математик Роберт Ленглендс
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив