Угрозы блокировки останутся тщетными, как заявил основатель Telegram

В сообщении указано, что угрозы заблокировать Telegram, если не будут выданы частные данные его пользователей, не принесут плодов. Telegram помнит про неприкосновенность частной жизни.

Основатель мессенджера заверил, что его компания продолжит отстаивать права своих пользователей на свободу и конфиденциальность переписки.

Как известно, ранее Роскомнадзор дал 15 суток на передачу ФСБ ключей дешифровки.

Комментируя это решение, Дуров заявил, что требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей Telegram нарушают конституционное право россиян на тайну переписки.

Напомним, как ранее сообщал "Ура-Информ", основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сумел найти 850 млн долларов инвестиций для создания виртуальной валюты.