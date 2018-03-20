Трамп не считает нужным поздравлять Путина с победой на выборах

Об сообщает издание Reuters.

Отмечается, что такие результаты голосования на выборах РФ не стали неожиданностью для Белого дома сюрпризом, и Дональд Трамп не поприветствует телефонным разговором победу российского лидера.

Однако, в Белом доме сообщили, что США все-таки продолжат сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно. Американское правительство намерено работать над развитием отношений с РФ, чтобы это служило американским интересам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", после убедительной победы Владимира Путина на выборах стали появлятся в мире разные месседжи от действующиго президента РФ. Так, в очередной раз световое изображение улыбающегося Путина было замечено на фасаде здания МИД Великобритании со словами: "Скучали по мне?".