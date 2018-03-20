Суд сообщил Рубану о дополнительном подозрении, - прокурор

Во вторник, 20 марта, во время заседания суда ему сообщено подозрение в сговоре с целью совершения насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, в подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя. Об этом в зале Апелляционного суда города Киева заявил прокурор Александр Банник.

По его словам, Рубан также совершил преступление против основ национальной безопасности Украины. Поэтому прокуратура считаю, что содержание под стражей является целесообразным и обоснованным.

Он также напомнил, что автомобиль был осмотрен следователями, и найденное было привлечено в качестве доказательств. Есть копии рапортов, которые содержат неопровержимые доказательства. Он является организатором совершения преступления и передао оружие на хранение, что и является незаконным хранением оружия, - сказал прокурор, добавив, что народный депутат Надежда Савченко, которая хочет взять Рубана на поруки, не может претендовать на особое доверие, поэтому прокуратура просит не давать его на поруки и взять это дело под особый контроль.

Апелляционную жалобу защитника считаю не обоснованной. Сейчас решается вопрос о рассмотрении представления по Савченко, - пояснил прокурор.

Вместе с тем, адвокат Рубана просил суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичный Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на арест руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорского с большим количеством оружия.