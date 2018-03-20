12:32 20.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100189054:Polishuk

Суд сообщил Рубану о дополнительном подозрении, - прокурор

Руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану сообщено о дополнительном подозрении.

Суд сообщил Рубану о дополнительном подозрении, - прокурор

Во вторник, 20 марта, во время заседания суда ему сообщено подозрение в сговоре с целью совершения насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, в подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя. Об этом в зале Апелляционного суда города Киева заявил прокурор Александр Банник.

По его словам, Рубан также совершил преступление против основ национальной безопасности Украины. Поэтому прокуратура считаю, что содержание под стражей является целесообразным и обоснованным.

Он также напомнил, что автомобиль был осмотрен следователями, и найденное было привлечено в качестве доказательств. Есть копии рапортов, которые содержат неопровержимые доказательства. Он является организатором совершения преступления и передао оружие на хранение, что и является незаконным хранением оружия, - сказал прокурор, добавив, что народный депутат Надежда Савченко, которая хочет взять Рубана на поруки, не может претендовать на особое доверие, поэтому прокуратура просит не давать его на поруки и взять это дело под особый контроль.

Апелляционную жалобу защитника считаю не обоснованной. Сейчас решается вопрос о рассмотрении представления по Савченко, - пояснил прокурор.

Вместе с тем, адвокат Рубана просил суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичный Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на арест руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорского с большим количеством оружия.


Поделиться
Читайте также:
 
СБУ нашла женщину, которая помогала боевикам забирать чужие жилища Нашли того, кто помогал боевикам забирать чужие жилища Австралийская компания передает свой опыт Киеву по улучшению дорожной инфраструктуры Госбюджет потеряет более 200 млн грн от продажи "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив