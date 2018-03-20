02:00 20.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд по делу Кернеса перенесли на 26 марта

Киевский районный суд Полтавы перенес заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса на 26 марта 2018 года.

Суд по делу Кернеса перенесли на 26 марта

Соответствующее решение принял судья Андрей Антонов, передает местное издание "Городской Дозор".

Отмечается, что заседание суда по делу Кернеса назначено на 11:00.

Известно, что в Киевском районному суде Полтавы началось рассмотрение 11-го тома материалов уголовного дела. Всего генпрокуратура намерена представить суду 13 томов документов.

Добавим, Кернеса подозревают в похищении и угрозах убийством сторонников Евромайдана в Харькове в 2013-2014 годах. Вместе с ним по делу проходят двое его охранников.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Апелляционный суд города Киева перенес заседание по делу заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Павла Вугельмана на 12 марта 2018 года. Отмечается, что столичный суд перенес рассмотрение апелляции Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского районного суда города Киева об избрании меры пресечения в виде личной поруки Вугельману.


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