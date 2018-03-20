Стало известно, когда начнет функционировать Керченский мост

Отмечается, что для начала мост будет открыт для легкового транспорта и рейсовых автобусов. РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. После этого мост откроют для грузовиков, как это было назначено в конце 2018 года.

Известно, что такие скоропостижные работы готовятся, чтобы успеть к курортному сезону.

Также РФ планирует в мае открыть сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега, без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью.

Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой Таврида. Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь – Симферополь.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский Союз не признает выборов президента России, которые планируют провести российские власти на территории аннексированного Крыма. ЕС последовательно поддерживает украинский суверенитет и территориальну целостность Украины.