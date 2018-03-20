Прокуратура завершила следствие по делу "налоговых площадок" Клименко, - Матиос

Над делом работали 40 следователей и прокуроров Главной военной прокуратуры. В уголовном деле насчитывается несколько сотен томов.

Об этом во вторник утром, 20 марта, на своей страничке в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его данным, 14 марта прокуратура завершила расследование.

Вместе с тем 25 из 52 подозреваемых находятся в розыске. По этому делу было много шума и криков - почему вертолеты, почему БТРы, почему то, почему это? А для того, чтобы во время расследования провести более трех тысяч следственных действий, 900 обысков, 600 временных доступов к документам, 700 осмотров имущества и документов, допросить более 800 допросов свидетелей, принять участие в более 2500 заседаниях Печерского суда и 950 заседаниях Апелляционного суда, получить 1050 судебных постановлений, собрать доказательства преступной деятельности высокопоставленных "минсдоха" и обеспечить соблюдение их прав в тесном сотрудничестве с 96-ю адвокатами, работающими по делу. Перечень я мог бы продолжать еще долго. И все это сделано за 9 месяцев и 18 дней следствия, - отметил Главный военный прокурор.

Он также добавил, что общая сумма установленных следствием убытков составила более 104 миллиардов гривен и во время следствия были заключены две сделки о признании подозреваемыми виновности, которыми возместили ущерб на сумму 26 миллионов гривен.

При этом суд арестовал имущество подозреваемых на сумму 6,9 миллиардов гривен, в том числе недвижимое и движимое имущество, корпоративные права. Во время обысков изъяты 4,4 миллионов долларов, 9,8 миллионов гривен, 7,2 тысяч евро, арестованы денежные средства на счетах в сумме пяти миллионов долларов, а также собрано многочисленные доказательства того, что преступной организаций руководил именно Клименко, - рассказал Матиос.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура открыла дело по факту госизмены экс-министра Александра Клименко в ноябре 2017 года. Тогда сотрудники СБУ обнародовали дополнительные материалы причастности бывшего министра доходов и сборов к совершению государственной измены.