Прокуратура просит разыскать подозреваемого в убийстве Вороненкова

По материалам столичной прокуратуры, которая проводит расследование по факту умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Д ениса Вороненкова, Департаментом уголовного розыска Национальной полиции Украины в Генеральный Секретариат Интерпола направлены материалы в отношении гражданина Российской Федерации В.Тюрина для вынесения его на учет в качестве разыскиваемого лица.

Как известно, ему инкриминируют умышленное убийство совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что мотивами убийства Дениса Вороненкова стали личная месть и политические интересы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министр внутренних дел Британии: мы вернемся к расследованию подозрительных смертей четырех россиян.