16:50 20.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100189090:test

Прокуратура просит разыскать подозреваемого в убийстве Вороненкова

Украина направила в Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции материалы по розыску гражданина Российской Федерации Владимира Тюрина, . Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Прокуратура просит разыскать подозреваемого в убийстве Вороненкова

По материалам столичной прокуратуры, которая проводит расследование по факту умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Д ениса Вороненкова, Департаментом уголовного розыска Национальной полиции Украины в Генеральный Секретариат Интерпола направлены материалы в отношении гражданина Российской Федерации В.Тюрина для вынесения его на учет в качестве разыскиваемого лица.

Как известно, ему инкриминируют умышленное убийство совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что мотивами убийства Дениса Вороненкова стали личная месть и политические интересы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министр внутренних дел Британии: мы вернемся к расследованию подозрительных смертей четырех россиян.


Поделиться
Читайте также:
 
Молдавия отказалась от воинской службы Угрозы блокировки останутся тщетными, как заявил основатель Telegram Юнкер поздравил Путина с победой на выборах – ФОТО Прокуратура вызывает Януковича из Ростова-на-Дону
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив