15:30 20.03.2018 | Общество | Новости
100189084:test

Новым лауреатом Абелевской премии стал канадский математик Роберт Ленглендс

 Роберт Ленглендс, канадский математик и профессор принстонского Института перспективных исследований  был удостоен Абелевской премии, которая считается одной из самых престижных наград в области математики, так названной "Нобелевской премии по математике". Об этом сообщается на сайте премии.

Новым лауреатом Абелевской премии стал канадский математик Роберт Ленглендс

Лауреата Абелевской премии 2018 года назвали в Академии наук Осло. Премию Ленглендсу вручит 22 мая король Норвегии Харальд V. Денежный размер премии сопоставим с размером Нобелевской премии и составляет 6 млн норвежских крон (€750 тыс. или $1,06 млн).

Математика вознаградили за труд, который был им написан им в 1967 году. Тогда 30-летний Ленглендс во время рождественских каникул написал 17-страничное письмо известному французскому математику Адре Вейлю, в котором изложил свои некоторые математические идеи.

Он написал, что если бы он прочитал это как простые рассуждения, будущий профессор был бы очень признателен. Ленглендс добавил, что если нет, то он уверен, что у него найдется корзина для мусора.

В то же время Вейль не выбросил письмо Ленглендса, а напротив перепечатал. В нем была выведена теория, которая впервые связала теорию представлений с теорией чисел. В дальнейшем печатная версия некоторое время циркулировала среди математиков, интересовавшихся этими темами.

Как объясняет руководитель исследовательской лаборатории имени П. Л. Чебышева СПбГУ, профессор Женевского университета Станислав Смирнов, Роберт Ленглендс предложил в то время совершенно неожиданный набор связей между двумя разными областями математики, теорией чисел и геометрией.

Смирнов заметил, что математик увидел связь между очень далекими областями и сформулировал конкретные пожелания, что нужно сделать.

Ученый отметил, что в заданном Ленглендсом работали многие математики, которыми были достигнуты "потрясающие успехи". Смирнов подчеркнул, что Ленглендс оказался прав со своими гипотезами.


Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в пятницу вручил Национальные премии имени Тараса Шевченко лауреатам 2018 года.


Поделиться
Читайте также:

  • На престижной 23 премии Critics' Choice Awards американские критики определились с лучшем фильмом 2017 года. Им оказался "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.
 
В Сети появился ролик летних Игр в Токио - ВИДЕО Пинчук и Коломойский ведут медиавойну против "Роттердам плюс", потому что он ударил по их ферросплавному бизнесу Лондонский вокзал «Виктория» эвакуирован В американской школе произошла стрельба – ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив