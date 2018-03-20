Новым лауреатом Абелевской премии стал канадский математик Роберт Ленглендс

Лауреата Абелевской премии 2018 года назвали в Академии наук Осло. Премию Ленглендсу вручит 22 мая король Норвегии Харальд V. Денежный размер премии сопоставим с размером Нобелевской премии и составляет 6 млн норвежских крон (€750 тыс. или $1,06 млн).

Математика вознаградили за труд, который был им написан им в 1967 году. Тогда 30-летний Ленглендс во время рождественских каникул написал 17-страничное письмо известному французскому математику Адре Вейлю, в котором изложил свои некоторые математические идеи.



Он написал, что если бы он прочитал это как простые рассуждения, будущий профессор был бы очень признателен. Ленглендс добавил, что если нет, то он уверен, что у него найдется корзина для мусора.



В то же время Вейль не выбросил письмо Ленглендса, а напротив перепечатал. В нем была выведена теория, которая впервые связала теорию представлений с теорией чисел. В дальнейшем печатная версия некоторое время циркулировала среди математиков, интересовавшихся этими темами.



Как объясняет руководитель исследовательской лаборатории имени П. Л. Чебышева СПбГУ, профессор Женевского университета Станислав Смирнов, Роберт Ленглендс предложил в то время совершенно неожиданный набор связей между двумя разными областями математики, теорией чисел и геометрией.

Смирнов заметил, что математик увидел связь между очень далекими областями и сформулировал конкретные пожелания, что нужно сделать.



Ученый отметил, что в заданном Ленглендсом работали многие математики, которыми были достигнуты "потрясающие успехи". Смирнов подчеркнул, что Ленглендс оказался прав со своими гипотезами.



Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в пятницу вручил Национальные премии имени Тараса Шевченко лауреатам 2018 года.