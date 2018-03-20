Начнет работу центр борьбы с "двойными стандартами" качества продуктов

Центр знаний окружит себя профильными специалистами Еврокомиссии и других независимых эксперотов по части безопасности пищевых продуктов. Орган будет предоставлять доступ к современным научным знаниям о проблемах с мошенничеством и качеством в сфере пищевых продуктов.

Как указано в сообщении, беспокойства о мошенничестве в сфере продовольствия и качества пищевых продуктов подрывают доверие покупателей и приносят ущерб всей налаженой линии поставки продовольствия в Европе, начиная от фермеров и продолжаясь до ритейлеров.

Последние случаи продовольственного мошенничества в ЕС были связаны с подделкой оливкового масла, вина, меда, рыбы, молочных продуктов и мяса птицы.

В Украине же в тот час, по оценкам специалистов, фальсифицирован почти что каждый второй продукт.

Например, по данным недавно проведенной экспертизы, 75% сыра не соответствуют нормам и стандартам качества: вместо животных жиров в продукции службы обнаружили пальмовое масло.

Со сливочным маслом тоже все печально. Согласно сообщению ОО "Общественный контроль защиты прав потребителя", 74% продукта на потребительском рынке Украины- подделано.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за год продуктовая Пасхальная корзина подорожала на 25% и обойдется украинцам в 326,8 грн, а киевлянам еще дороже - в 358,8 грн.