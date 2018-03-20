На Закарпатье за неделю гриппом и простудой заболели более пять тысяч человек

Этот на 9% меньше чем на предыдущей неделе. Такие данные в понедельник, 19 марта, опубликовала заведующий отдела эпидемиологического наблюдения и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Виктория Тимчик.

Как сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации, на этой неделе госпитализация больных возросла с 3,3 до 4,3%. Среди лиц, обратившихся за медицинской помощью - 3 665 детей в возрасте до 17 лет.

При этом самые высокие показатели заболеваемости среди детей в возрасте 15-17 лет, однако в структуре заболевших детей преобладает группа 5-14 лет - 53%, - говорится в сообщении. Интенсивный показатель заболеваемости превышает определенный эпидемический порог на 10%. Превышены эпидемические пороги в Виноградовском, Тячевском, Хустском, Мукачевском районах и городе Мукачево.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве растет количество больных гриппом и ОРВИ.

Чуть меньше чем за три месяца в украинской столице зарегистрировано 21,931 тысяч человек больных на грипп и ОРВИ.