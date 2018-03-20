На трассе Киев - Чоп перекрыто движения транспорта

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы автомодельных дорог в Ровенской области.

Как отмечается, соответствующая акция является бессрочной. Поэтому, объезд будет осуществляться через город Корец

"В 10:00 в Ровенской представители аграрного сектора перекроют движение на международной дороге М-06 Киев-Чоп км 268 + 180, возле поста Дорожно-патрульной службы Украины" - говорится в сообщении.

К слову, в связи с перекрытием трассы водителей призывают учитывать данную информацию при планировании поездок.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным в оккупированный ними Крым. Украина считает эту "поездку" на временно оккупированные Автономную Республику Крым и Севастополь, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.