10:03 20.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100189025:labazovych

На трассе Киев - Чоп перекрыто движения транспорта

Во вторник утром, 20 марта, с 10:00 будет перекрыто движение по трассе Киев-Чоп. Такие изменения в движении транспорта на Ровненщине связаны с протестами аграрной отрасли.

На трассе Киев - Чоп перекрыто движения транспорта

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы автомодельных дорог в Ровенской области.  

Как отмечается, соответствующая акция является бессрочной. Поэтому, объезд будет осуществляться через город Корец

"В 10:00 в Ровенской представители аграрного сектора перекроют движение на международной дороге М-06 Киев-Чоп км 268 + 180, возле поста Дорожно-патрульной службы Украины" - говорится в сообщении.

К слову, в связи с перекрытием трассы водителей призывают учитывать данную информацию при планировании поездок.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным в оккупированный ними Крым. Украина считает эту "поездку" на временно оккупированные Автономную Республику Крым и Севастополь, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
Исландия не хочет пускать своих чиновников на ЧМ-2018 по футболу в России Прокуратура завершила следствие по делу "налоговых площадок" Клименко, - Матиос Brent торгуется на отметке в 66,65 доллара за баррель В Украине обесточенными остаются четыре населенных пункта
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив