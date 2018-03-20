11:32 20.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Мужчина пытался ввезти в Украину более 80 старинных монет

В понедельник вечером, 19 марта, в железнодорожном пункте пропуска "Удрицк" пограничники задержали мужчину, который пытался ввезти в Украину более 80 старинных монет.

Мужчина пытался ввезти в Украину более 80 старинных монет

Задержанный прибыл из Беларуси. Пограничники Луцкого отряда во время проверки обнаружили у него старинные монеты.

Как сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, предметы были обнаружены с помощью металлоискателя у гражданина Украины среди его багажа. Житель города Костополь Ровенской области в личных вещах спрятал 84 монеты.

Коллекция состояла из монет времен Российской империи - 1720-1730 лет, Польши - 1930-х годов и Советской страны - 1920-1960-х годов. Все монеты были изъяты и отправлены на экспертизу для установления их культурной и исторической ценности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Волынской области 18 марта возле границы с Беларусю пограничники задержали мужчину, который пытался на них наехать. После осмотра в машине задержанного обнаружено две тысячи пачек контрабандных сигарет.


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