Московский суд отказался удовлетворять апелляцию Сущенко - ФОТО

Об этом сообщил адвокат украинца Марк Фейгин на своей странице в Twitter.

В своем посте адвокат написал, что апелляционная жалоба на срок продления содержания под стражей Сущенко Московским городским судом отклонена.

Также Фейгин добавил, что повторные слушания по делу удерживаемого в РФ украинского журналиста Сущенко предварительно назначены на 27 марта.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинский журналист Роман Сущенко и его адвокат ознакомятся с вещественными доказательствами по уголовному делу. Затем в начале марта в Московском городском суде могут состояться предварительные слушания по делу.

По словам адвоката, это означает, что в ближайшие дни следствием будет составлено обвинительное заключение. Дальше оно поступит в прокуратуру и после утверждения - в суд.