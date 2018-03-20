14:29 20.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Московский суд отказался удовлетворять апелляцию Сущенко - ФОТО

Московский городской суд в России сегодня, 20 марта, отклонил апелляцию защиты украинского журналиста Романа Сущенко на продление его ареста.

Московский суд отказался удовлетворять апелляцию Сущенко - ФОТО

Об этом сообщил адвокат украинца Марк Фейгин на своей странице в Twitter.

В своем посте адвокат написал, что апелляционная жалоба на срок продления содержания под стражей Сущенко Московским городским судом отклонена.

Также Фейгин добавил, что повторные слушания по делу удерживаемого в РФ украинского журналиста Сущенко предварительно назначены на 27 марта.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинский журналист Роман Сущенко и его адвокат ознакомятся с вещественными доказательствами по уголовному делу. Затем в начале марта в Московском городском суде могут состояться предварительные слушания по делу.

По словам адвоката, это означает, что в ближайшие дни следствием будет составлено обвинительное заключение. Дальше оно поступит в прокуратуру и после утверждения - в суд.


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