15:15 20.03.2018 | Общество | Новости
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Лондонский вокзал «Виктория» эвакуирован

Пассажиров эвакуировали с лондонского вокзала «Виктория», после того как сработала пожарная сигнализация. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
 

Лондонский вокзал «Виктория» эвакуирован

Сообщения в сети следовали одно за другим, вначале огласив, что в данный период времени правоохранительные службы Великобритании находятся на станции «Виктория» в Лондоне после того, как сработала пожарной сигнализация.


Вскоре после этого указали, что на месте происшествия оперативно работают сотрудники правоохранительных органов и сотрудники пожарной службы.
Через пять минут объявили, что вокзал вновь открыт для граждан, после того как была активирована пожарная сигнализация.

Данных о пострадавших нет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Харьковской железнодорожной станции "Основа" полицейские задержали 41-летнего мужчина. Из сумки злоумышленника изъяли взрывчатку.


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