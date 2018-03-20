Лондонский вокзал «Виктория» эвакуирован

Сообщения в сети следовали одно за другим, вначале огласив, что в данный период времени правоохранительные службы Великобритании находятся на станции «Виктория» в Лондоне после того, как сработала пожарной сигнализация.



Вскоре после этого указали, что на месте происшествия оперативно работают сотрудники правоохранительных органов и сотрудники пожарной службы.

Через пять минут объявили, что вокзал вновь открыт для граждан, после того как была активирована пожарная сигнализация.

Данных о пострадавших нет.



Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Харьковской железнодорожной станции "Основа" полицейские задержали 41-летнего мужчина. Из сумки злоумышленника изъяли взрывчатку.