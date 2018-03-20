Лауреаты общенациональной программы "Человек Года – 2017" в номинации "Загородный оздоровительный комплекс года"

Самые значительные события Вашей компании в 2017 году: В 2017 году мы открыли 2 новых бассейна. Был создан многофункциональный спортивный манеж (в 2018 финально завершаем работы). Также было реконструировано 10 домов и построено 3 новых коттеджа.

Слоган Вашего предприятия: Дачный отель "Глебовка" - твое место вдохновения!

Кто или что является талисманом для Вашей компании? Талисманом для нашего отеля являются семьи, которые к нам приезжают. Семейные ценности для нас в приоритете. Мы стремимся сделать отдых комплексным и разнообразным для детей и для взрослых. Чтобы каждый мог найти для себя занятие по душе.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: В жизни и в бизнесе для меня вопрос ответственности всегда остаётся ключевым. Ответственность перед семьей, ответственность в работе, социальная ответственность, а также ответственность в бизнесе дает дополнительную мотивацию для создания лучших и наиболее комфортных условий для моей семьи, и, соответственно, для наших гостей в Дачном отеле "Глебовка". Это касается и других отельных объектов, над которыми мы сейчас работаем.

Существует ли в сфере Вашей профессиональной (общественной) деятельности такое понятие, как "Кодекс чести"? Ваш профессиональный и личный "Кодекс чести". Наш "Кодекс чести" звучит максимально просто, но это не уменьшает его значимости: "Всегда будь честен со своим клиентом". Именно поэтому мы никогда не приукрашиваем действительность, а просто остаёмся любимым местом для отдыха наших гостей. Поэтому у нас практически нет случайных посетителей, а, в основном, это люди, которые уже несколькими поколениями отдают предпочтение нашему отелю и воспринимают его как второй дом.

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании? Нужно быть семьёй, а не просто компанией. Когда человек идет на работу не столько из-за экономической выгоды, сколько из собственного желания, когда он знает, что на работе его ожидает атмосфера дружбы и тепла, то и к бизнесу он относится не как к принуждению, а как к общему проекту, частью которого он является, что и подталкивает его быть лучшим в своём деле. Семья – вот главный ключ к успеху в любом деле.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? Успех определяется многими аспектами. Для того, чтобы его достичь необходимо быть преданным своему делу, делать его с соблюдением высших стандартов профессии, а также быть постоянно в контакте, в коммуникации с вашими гостями. Когда ваши гости на протяжении многих лет остаются преданными вашему проекту - это и есть успех и наивысшая похвала!

Ваш любимый афоризм? Лучше всего потратить свою жизнь на то, что останется после ее окончания!

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему? Счастье - заниматься любимым делом, которое ещё и приносит прибыль! Деньги могут быть мерой счастья и успешности, но только в течение непродолжительного этапа. В перспективе же счастье приносит любимый бизнес, который, впоследствии, становится семейным и приносит радость уже всей семье и каждому члену команды, как это и произошло в нашем случае.

По Вашему мнению, три самых важных аспекта для успешного отельного бизнеса? Забота о клиенте, в том числе предвосхищение его ожиданий; следование мировым стандартам качества; соблюдение собственных традиций, что бы могло наделить ваш отель душой и вызывало желание возвращаться снова и снова.

Когда Вы посещаете другие отели, на что в первую очередь обращаете внимание? Какие ключевые параметры для Вас при выборе отеля? Безукоризненность сервиса, атмосфера гостеприимства в каждой мелочи и вкусный завтрак.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если "да", то какая? Отправится в кругосветное путешествие с моей большой семьёй!

Загородный СПА отель "ШишкiNN"

Учредитель Эдуард Дружбин

Корпоративные награды: Конечно, это награды Ассоциации индустрии гостеприимства. Мы стали лучшим эко-отелем 2012 года, многократными финалистами Ukrainan Hospitality Awards получили Green Award. Пожалуй, самая важная для нас оценка – это девятка от Букинга. Мы же понимаем, что эта оценка – самая честная, неподкупная, независимая. В европейских странах получить такую оценку очень непросто. Она подтверждает качество, комфорт и высокие стандарты отеля.

Самые значительные события Вашей компании в 2017 году: Главным событием и неожиданностью года стало то, что мы стали лауреатами программы "Человек года". Гордимся тем, что в этом году бренду ШишкiNN 5 лет! Также значимым событием для нас и наших гостей стало открытие крытого бассейна!

Слоган Вашего предприятия: Мы родом из природы!

Кто или что является талисманом для Вашей фирмы? Шишка – символ плодородия и долголетия, а наша задача – как раз оздоровление. Нам приятно наблюдать, как очень положительно влияет отдых в ШишкiNN на наших гостей! Большой процент отдыхающих у нас в скором будущем возвращаются к нам уже с детками! Разве это не здорово!

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели. Мои главные принципы – не берись за проекты, в которые не веришь. Не советуй того, чего бы не стал делать сам. Всегда говори правду. Доверяй интуиции.

Существует ли в сфере Вашей профессиональной (общественной) деятельности такое понятие, как "Кодекс чести"? Ваш профессиональный и личный "Кодекс чести". Мой профессиональный и личный кодекс чести – это честность и искренность во всем: в качестве, в сервисе, в подходах.

Каким образом большое количество разных людей заставить думать об успехе одной компании? Подобрать команду профессионалов и единомышленников. Что я и сделал! Понятное дело с течением времени появляются новые сотрудники, так как, без сомнения, периодически необходима "свежая кровь". Это позволяет не стоять на месте, постоянно развиваться. Необходимо быть крайне требовательным как к результату, так и к процессам, нельзя надеяться на авось. Поэтому сегодня Загородный СПА отель ШишкiNN окружают надёжные партнёры и подрядчики, разделяющие наши ценности и подходы в работе.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете? В жизни ни о чем не стоит жалеть. Тот путь, который тебе дан, нужно пройти достойно. Если ты все делаешь с интересом — ты на правильной дороге. Лично я никогда не занималcя тем, что мне не нравилось. Это наверное и есть секрет моего успеха.

Ваш любимый афоризм? Лучший момент в вашей жизни – сейчас!

Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему? Счастье – это семья, счастье – это когда есть кого любить! Ну и, конечно, когда есть свое любимое дело!

По Вашему мнению, три самых важных аспекта для успешного отельного бизнеса? Место расположение, идеальный сервис, соотношение цена – качество. Верный путь к провалу — думать, что все уже сделано, и ты молодец. Искреннее отношение к гостям – безусловно гостями оценится.

Когда Вы посещаете другие отели, на что в первую очередь обращаете внимание? Какие ключевые параметры для Вас при выборе отеля? Ключевые параметры в отеле для меня – это три базовые потребности гостя – хороший сон, хорошая еда и хороший сервис. Без них отель ‒ ничто. Когда приезжаю на отдых в какой-нибудь отель до конца отстраниться не получается. Всегда отмечаю для себя плюсы и минусы, оцениваю инфраструктуру, комфорт, доброжелательность персонала, отношение к самым маленьким гостям, умею порадоваться за коллег. О минусах могу сообщить исключительно для обратной связи и работы над ошибками.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Если «да», то какая? Я хотел бы создать международную сеть гостиниц с собственными стандартами качества.