09:38 20.03.2018 | Общество | Новости
100189024:nastya

Исландия не хочет пускать своих чиновников на ЧМ-2018 по футболу в России

Министр иностранных дел Исландии ​Гудлаугур Тор Тордарсон предполагает, что чиновники страны могут не поехать на предстоящий матч Чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в Российской Федерации.

Исландия не хочет пускать своих чиновников на ЧМ-2018 по футболу в России

Об этом сообщает местное издание ​RЪV.

По словам министра, бойкот ЧМ-2018 будет означать, что исландские чиновники откажутся от присутствия на мероприятиях во время мундиаля. Однако, участие футбольной сборной и присутствие исландских болельщиков не будут запрещены.

Тордарсон считает, что участие футболистов из Исландии в ЧМ-2018 - уникальнейшая возможность. Поэтому, они должны воспользоваться такой возможностью, для того чтобы вызвать к себе еще больший интерес.

Известно, что обсуждение возможности бойкота ЧМ-2018 связано с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Британии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время заседании совета в колумбийской Боготе Международная федерация футбола официально разрешила использование системы видеоповторов и четвертой замены в дополнительное время матчей на чемпионате мира 2018 года.


Поделиться
Читайте также:
 
Прокуратура завершила следствие по делу "налоговых площадок" Клименко, - Матиос Brent торгуется на отметке в 66,65 доллара за баррель В Украине обесточенными остаются четыре населенных пункта В Киеве мужчина бросил гранату в коллекторов – ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив