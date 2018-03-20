Исландия не хочет пускать своих чиновников на ЧМ-2018 по футболу в России

Об этом сообщает местное издание ​RЪV.

По словам министра, бойкот ЧМ-2018 будет означать, что исландские чиновники откажутся от присутствия на мероприятиях во время мундиаля. Однако, участие футбольной сборной и присутствие исландских болельщиков не будут запрещены.

Тордарсон считает, что участие футболистов из Исландии в ЧМ-2018 - уникальнейшая возможность. Поэтому, они должны воспользоваться такой возможностью, для того чтобы вызвать к себе еще больший интерес.

Известно, что обсуждение возможности бойкота ЧМ-2018 связано с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Британии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время заседании совета в колумбийской Боготе Международная федерация футбола официально разрешила использование системы видеоповторов и четвертой замены в дополнительное время матчей на чемпионате мира 2018 года.